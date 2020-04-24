В Сосногорске остановки начнут дезинфицировать 6 мая

24 Апр 2020 2020-04-24T11:47:10+03:00

В Сосносгорске определили предварительную дату начала дезинфеции общественных пространств

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Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сосногорского района завершает подготовку к дезинфекции общественных территорий. Её начнут после того, как температура станет стабильно плюсовой. Старт дезинфекции предварительно назначен на 6 мая. Об этом сообщают «Вести Тимана».

Сосногорск закупил достаточное количество дезинфицирующего средства «Дезактив-хлор». Как отмечают специалисты, оно применяется для обеззараживания поверхностей от бактериальной, вирусной и грибковой инфекций, может применяться в помещениях, включая лечебно-профилактические и детские.

Средство будут распылять на детских площадках, в парках, скверах, на автобусных остановках. Автомобильные дороги будут обрабатывать хлорсодержащими средствами из поливальных машин.

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ИСТОЧНИК KP.RU