Суд наказал шесть сыктывкарцев за прогулки в парке и хождение в гости
Сегодня Сыктывкарский городской суд рассмотрел шесть дел о нарушении условий самоизоляций. Шести горожанам назначили штрафы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно материалам дел сыктывкарцы вышли на улицу, чтобы погулять в парке, покататься на машине и навестить знакомых. Размеры штрафов, которые им за это назначили, от тысячи до двух тысяч рублей.
Постановления не вступили в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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