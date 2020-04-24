2020-04-24T16:28:10+03:00
Общество

Суд наказал шесть сыктывкарцев за прогулки в парке и хождение в гости

Им назначили штрафы
Дарья ЮДИНА
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Сыктывкарцев наказали за прогулки в парк и хождение в гостиСыктывкарцев наказали за прогулки в парк и хождение в гости
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Сегодня Сыктывкарский городской суд рассмотрел шесть дел о нарушении условий самоизоляций. Шести горожанам назначили штрафы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно материалам дел сыктывкарцы вышли на улицу, чтобы погулять в парке, покататься на машине и навестить знакомых. Размеры штрафов, которые им за это назначили, от тысячи до двух тысяч рублей.

Постановления не вступили в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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