2020-04-26T09:09:40+03:00
Общество

Тепло и осадки: прогноз на последние дни апреля в Коми

В республику пришла весна
Дарья ЮДИНА
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В Коми ожидаются дожди и мокрый снегВ Коми ожидаются дожди и мокрый снег
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До конца апреля Коми останется в холодном арктическом воздухе. Но в большинстве районов воздух уже будет прогреваться, температура повышаться и возвращаться к норме. По ночам ожидается -4...+1С, днем 4...9С. Выпадет снег, мокрый снег, на крайнем юге в последние дни месяца прольется дождь.

На крайнем северо-востоке по ночам прогнозируется понижение до -6...-11С, и днем ожидается около 0С. Об этом сообщают синоптики Коми ЦГМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Тепло и осадки: прогноз на последние дни апреля в Коми
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