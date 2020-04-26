Тепло и осадки: прогноз на последние дни апреля в Коми
До конца апреля Коми останется в холодном арктическом воздухе. Но в большинстве районов воздух уже будет прогреваться, температура повышаться и возвращаться к норме. По ночам ожидается -4...+1С, днем 4...9С. Выпадет снег, мокрый снег, на крайнем юге в последние дни месяца прольется дождь.
На крайнем северо-востоке по ночам прогнозируется понижение до -6...-11С, и днем ожидается около 0С. Об этом сообщают синоптики Коми ЦГМС.
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ИСТОЧНИК KP.RU