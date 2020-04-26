26 Апр 2020 2020-04-26T13:45:28+03:00

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В Коми снизился уровень индекса самоизоляции.

Так, в Сыктывкаре и Воркуте он составил 3,8 балла по данным на 13 часов. Ранее уровень был равен четырем баллам.

Ухта сохранила прежний уровень. Он составил четыре балла.

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ИСТОЧНИК KP.RU