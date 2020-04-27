Капризный апрель: в Коми местами похолодает до минус 11 градусов

27 Апр 2020 2020-04-27T08:46:01+03:00

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До конца месяца в Коми будет не сильно жарко. В этом виноват арктический воздух, который задержится на территории республики, сообщают в Коми ЦГМС.

- До конца месяца территория Коми останется в холодном арктическом воздухе. Но на большей части территории воздух уже будет прогреваться, температура повышаться и возвращаться к норме. По ночам ожидается -4...+1С, днем 4...9С. Пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, на крайнем юге в последние дни месяца — в виде дождя, - сообщила завотделом ЦГМС по Коми Ольга Козак.

Кстати, на крайнем северо-востоке погода будет характеризоваться как теплая, но здесь по ночам прогнозируется понижение до -6...-11С, и днем ожидается около 0С.

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ИСТОЧНИК KP.RU