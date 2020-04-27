2020-04-27T09:48:26+03:00
Общество

В Троицко-Печорском районе установят памятник ликвидаторам аварии в Чернобыле

Его уже привезли
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Троицко-Печорский привезли новый памятникВ Троицко-Печорский привезли новый памятник
Изменить размер текста:

В Троицко-Печорский район привезли памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Его установка запланирована на июль.

Вчера Россия вспоминала страшную аварию, которая произошла в 1986 году в Чернобыле. На ликвидацию ее последствий из Троицко-Печорского района отправились 50 человек. Они занимались загрузкой и вывозом зараженного грунта, разобранных строений в места захоронения, тушили лесные пожары, очищали крыши от графита, отмывали технику. В память об их подвиге было решено установить памятник. Сейчас в районе проживает 12 «чернобыльцев».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми увеличат количество автобусов на Радоницу

Это сделают, чтобы минимизировать риск заражения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ухте поймали пьяных водителей
Воркутинка лишилась 31 тысячи рублей
В Ухте местная жительница отдала незнакомцу автомобиль своего сына
В Троицко-Печорском районе установят памятник ликвидаторам аварии в Чернобыле
Капризный апрель: в Коми местами похолодает до минус 11 градусов
Врио главы будет отвечать на вопросы жителей Коми в видеообращении
Самоизоляция в Коми: нужны ли электронные пропуска для поездки на дачу
Волонтеров просят помочь благоустроить тропу к плато Маньпупунер
В Сыктывкаре горела квартира: спасли шесть человек
В Коми снизился уровень индекса самоизоляции
В Воркуте просят открыть детские сады, салоны красоты и турфирмы
Тепло и осадки: прогноз на последние дни апреля в Коми
Нацбиблиотека Коми «собирает» мемориалы, посвященные Великой Победе
В Коми сбили двух пешеходов: они получили переломы
В Коми закрылось еще 5 ледовых переправ
В Сыктывкаре загорелся жилой дом
Школьники Сыктывкара приглашаются к участию в проекте «Дорога Памяти»
Жителям Коми рассказали, как поехать в другой регион на авто
В Сыктывкаре мужчина заказал маски и лишился 900 тысяч рублей
В субботу в Коми потеплеет до +7 градусов