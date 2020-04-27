В Троицко-Печорском районе установят памятник ликвидаторам аварии в Чернобыле
В Троицко-Печорский район привезли памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Его установка запланирована на июль.
Вчера Россия вспоминала страшную аварию, которая произошла в 1986 году в Чернобыле. На ликвидацию ее последствий из Троицко-Печорского района отправились 50 человек. Они занимались загрузкой и вывозом зараженного грунта, разобранных строений в места захоронения, тушили лесные пожары, очищали крыши от графита, отмывали технику. В память об их подвиге было решено установить памятник. Сейчас в районе проживает 12 «чернобыльцев».
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ИСТОЧНИК KP.RU