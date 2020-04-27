2020-04-27T15:34:43+03:00
Общество

Волонтеры помогают обустраивать госпиталь для больных COVID-19 в Усинске

Также они доставляют горячие обеды медработникам
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Усинске волонтеры помогают с обустройством госпиталя. Фото пресс-службы ОНФ в КомиВ Усинске волонтеры помогают с обустройством госпиталя. Фото пресс-службы ОНФ в Коми
Изменить размер текста:

Активисты ОНФ в Коми помогают обустроить в Усинске госпиталь для больных коронавирусом. Они включились в работу по переезду: медикам нужны волонтеры для разгрузки оборудования.

Кроме того, волонтеры занимаются доставкой горячих обедов для медиков. Кроме того, местный предприниматель подарил врачам современную индукционную плитку для приготовления пищи.

— Акция #МыВместе в Коми действительно становится народной. Более 400 человек в республике официально стали волонтерами #МыВместе, почти тысяче пожилых граждан в регионе оказана помощь продуктами питания и лекарствами. Мы благодарны всем, кто помогает людям и медикам в сложный период самоизоляции и борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, - прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Телефон горячей линии волонтеров работает в круглосуточном режиме: 8 (800) 200-34-11. Предложить свою помощь или стать волонтером может любой желающий, позвонив по указанному номеру или зарегистрировавшись на сайте мывместе2020.рф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ухте COVID-19 обнаружили у сотрудника лечебного учреждения

Также инфицирован пациент (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС РЕСПУБЛИКА КОМИ 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сыктывкаре нашли вандалов, которые разбили остановку
Спасатели Сыктывкара принимают участие в дезинфекции города
В Печоре женщина взыскала моральный ущерб
Волонтеры помогают обустраивать госпиталь для больных COVID-19 в Усинске
В Сыктывкаре в нескольких домах отключат воду
В Визинге осудили живодёров
В Сыктывкаре приступили к дезинфекции тротуаров
В Ухте поймали пьяных водителей
Воркутинка лишилась 31 тысячи рублей
В Ухте местная жительница отдала незнакомцу автомобиль своего сына
В Троицко-Печорском районе установят памятник ликвидаторам аварии в Чернобыле
Капризный апрель: в Коми местами похолодает до минус 11 градусов
Врио главы будет отвечать на вопросы жителей Коми в видеообращении
Самоизоляция в Коми: нужны ли электронные пропуска для поездки на дачу
Волонтеров просят помочь благоустроить тропу к плато Маньпупунер
В Сыктывкаре горела квартира: спасли шесть человек
В Коми снизился уровень индекса самоизоляции
В Воркуте просят открыть детские сады, салоны красоты и турфирмы
Тепло и осадки: прогноз на последние дни апреля в Коми
Нацбиблиотека Коми «собирает» мемориалы, посвященные Великой Победе
В Коми сбили двух пешеходов: они получили переломы
В Коми закрылось еще 5 ледовых переправ
В Сыктывкаре загорелся жилой дом
Школьники Сыктывкара приглашаются к участию в проекте «Дорога Памяти»
Жителям Коми рассказали, как поехать в другой регион на авто
В Сыктывкаре мужчина заказал маски и лишился 900 тысяч рублей
В субботу в Коми потеплеет до +7 градусов