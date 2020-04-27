Волонтеры помогают обустраивать госпиталь для больных COVID-19 в Усинске

27 Апр 2020 2020-04-27T15:34:43+03:00

В Усинске волонтеры помогают с обустройством госпиталя. Фото пресс-службы ОНФ в Коми

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Активисты ОНФ в Коми помогают обустроить в Усинске госпиталь для больных коронавирусом. Они включились в работу по переезду: медикам нужны волонтеры для разгрузки оборудования.

Кроме того, волонтеры занимаются доставкой горячих обедов для медиков. Кроме того, местный предприниматель подарил врачам современную индукционную плитку для приготовления пищи.

— Акция #МыВместе в Коми действительно становится народной. Более 400 человек в республике официально стали волонтерами #МыВместе, почти тысяче пожилых граждан в регионе оказана помощь продуктами питания и лекарствами. Мы благодарны всем, кто помогает людям и медикам в сложный период самоизоляции и борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, - прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Телефон горячей линии волонтеров работает в круглосуточном режиме: 8 (800) 200-34-11. Предложить свою помощь или стать волонтером может любой желающий, позвонив по указанному номеру или зарегистрировавшись на сайте мывместе2020.рф.

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ИСТОЧНИК KP.RU