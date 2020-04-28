Стройжилтехнадзор Коми объяснил, как проводить собрания собственников во время самоизоляции

28 Апр 2020 2020-04-28T12:38:00+03:00

Стройжилтехнадзор рассказал, как сейчас жителям Коми проводить собрания собственников

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В службе стройжилтехнадзора Коми объяснили, как проводить собрания собственников во время самоизоляции.

На собрания распространяются те же коронавирусные ограничения, что и на другие мероприятия в Коми. Но собрания можно проводить в очно-заочной форме. Участникам очного этапа нужно соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки. На заочном этапе решения собственников необходимо передавать бесконтактно.

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ИСТОЧНИК KP.RU