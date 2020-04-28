Стройжилтехнадзор Коми объяснил, как проводить собрания собственников во время самоизоляции
Разрешена очно-заочная форма
Стройжилтехнадзор рассказал, как сейчас жителям Коми проводить собрания собственников
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В службе стройжилтехнадзора Коми объяснили, как проводить собрания собственников во время самоизоляции.
На собрания распространяются те же коронавирусные ограничения, что и на другие мероприятия в Коми. Но собрания можно проводить в очно-заочной форме. Участникам очного этапа нужно соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки. На заочном этапе решения собственников необходимо передавать бесконтактно.
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ИСТОЧНИК KP.RU