2020-04-28T14:31:48+03:00
Общество

Корабль у «Детского мира» в Сыктывкаре демонтировали

Стоимость его реставрации оценят
Дарья ЮДИНА
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В Сыктывкаре демонтировали арт-объектВ Сыктывкаре демонтировали арт-объект
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Сегодня демонтировали корабль с площадки у «Детского мира» в Сыктывкаре. Арт-объект перевезли на территорию ИК-25, чтобы оценить стоимость реставрационных работ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Демонтаж проводился в два этапа: сначала сняли мачту корабля, а затем спустили и саму палубу.

Деревянные элементы за годы нахождения под открытым небом обветшали. На плохое состояние фрегата в мэрию неоднократно жаловались горожане. В итоге в администрации Сыктывкара приняли решение снять фрегат с постамента, чтобы оценить стоимость реставрационных работ. После оценки мэрия решит, что делать с арт-объектом дальше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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