Корабль у «Детского мира» в Сыктывкаре демонтировали
Сегодня демонтировали корабль с площадки у «Детского мира» в Сыктывкаре. Арт-объект перевезли на территорию ИК-25, чтобы оценить стоимость реставрационных работ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Демонтаж проводился в два этапа: сначала сняли мачту корабля, а затем спустили и саму палубу.
Деревянные элементы за годы нахождения под открытым небом обветшали. На плохое состояние фрегата в мэрию неоднократно жаловались горожане. В итоге в администрации Сыктывкара приняли решение снять фрегат с постамента, чтобы оценить стоимость реставрационных работ. После оценки мэрия решит, что делать с арт-объектом дальше.
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ИСТОЧНИК KP.RU