2020-04-29T12:28:04+03:00
Общество

В Коми волонтеры помогают с дистанционным обучением

Студенты Академии госслужбы в своих районах включились в работу
Дарья ЮДИНА
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В Коми студенты помогают с организацией дистанционного обученияВ Коми студенты помогают с организацией дистанционного обучения
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В Коми волонтеры помогают с организацией дистанционного обучения. В эту работу включились студенты республиканской академии государственной службы и управления. Об этом сообщаем пресс-служба регионального минобраза.

Так, студентка 320 группы КРАГСиУ Юлия Косолапова волонтерит в селе Черёмуховка Прилузского района. Юлия передает информацию и задания от учителей школьникам: относит задания до дома ученика и оставляет в почтовых ящиках.

Еще одна студентка Академии Юлия Першина помогает учителю начальных классов, записывая видеообъяснения нового материала и загружая его в группу класса. Студентка 120 группы КРАГСиУ Дарья Попова в родном Усть-Вымском районе помогает воспитателям детского сада в селе Айкино. Сейчас она создает видеоролик к 9 мая.

С организацией дистанционного обучения учителям начальных классов, коми языка и физкультуры одной из школ Княжпогостского района помогает Екатерина Ярапова. Сейчас Екатерина участвует в создании презентации для урока коми языка для 9 классов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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