В Коми волонтеры помогают с дистанционным обучением

29 Апр 2020 2020-04-29T12:28:04+03:00

Студенты Академии госслужбы в своих районах включились в работу

Изменить размер текста: A A

В Коми волонтеры помогают с организацией дистанционного обучения. В эту работу включились студенты республиканской академии государственной службы и управления. Об этом сообщаем пресс-служба регионального минобраза.

Так, студентка 320 группы КРАГСиУ Юлия Косолапова волонтерит в селе Черёмуховка Прилузского района. Юлия передает информацию и задания от учителей школьникам: относит задания до дома ученика и оставляет в почтовых ящиках.

Еще одна студентка Академии Юлия Першина помогает учителю начальных классов, записывая видеообъяснения нового материала и загружая его в группу класса. Студентка 120 группы КРАГСиУ Дарья Попова в родном Усть-Вымском районе помогает воспитателям детского сада в селе Айкино. Сейчас она создает видеоролик к 9 мая.

С организацией дистанционного обучения учителям начальных классов, коми языка и физкультуры одной из школ Княжпогостского района помогает Екатерина Ярапова. Сейчас Екатерина участвует в создании презентации для урока коми языка для 9 классов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дневник сыктывкарского учителя на дистанционке: «Представьте: каждый день вам пишет 150 человек»

Артём Зайнапов - про все несовершенства ДО, но веру в то, что этот опыт сделает всех сильнее (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU