В Сыктывкаре перенесли салют на День Победы

30 Апр 2020 2020-04-30T11:05:02+03:00

В Сыктывкаре перенесли праздничный салют на 9 мая

С новой датой пока не определились

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В Сыктывкаре перенесли салют на 9 мая. Мэрия не будет его организовывать из-за эпидемиологической обстановки. Об этом пишет «Комиинформ».

Салют перенесли на неопределенный срок. Когда он состоится, определит минкульт Коми.

Напомним, ранее министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов предложил провести парад ко Дню Победы 24 июня.

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С этим вопросом депутаты обратятся в правительство (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU