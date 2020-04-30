В Сыктывкаре перенесли салют на День Победы
С новой датой пока не определились
В Сыктывкаре перенесли праздничный салют на 9 мая
Изменить размер текста:
В Сыктывкаре перенесли салют на 9 мая. Мэрия не будет его организовывать из-за эпидемиологической обстановки. Об этом пишет «Комиинформ».
Салют перенесли на неопределенный срок. Когда он состоится, определит минкульт Коми.
Напомним, ранее министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов предложил провести парад ко Дню Победы 24 июня.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Коми предложили увеличить выплаты детям войны
С этим вопросом депутаты обратятся в правительство (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU