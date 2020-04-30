2020-04-30T11:05:02+03:00
Общество

В Сыктывкаре перенесли салют на День Победы

С новой датой пока не определились
Дарья ЮДИНА
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В Сыктывкаре перенесли праздничный салют на 9 маяВ Сыктывкаре перенесли праздничный салют на 9 мая
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В Сыктывкаре перенесли салют на 9 мая. Мэрия не будет его организовывать из-за эпидемиологической обстановки. Об этом пишет «Комиинформ».

Салют перенесли на неопределенный срок. Когда он состоится, определит минкульт Коми.

Напомним, ранее министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов предложил провести парад ко Дню Победы 24 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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