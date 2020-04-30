Опубликовано расписание трех дачных маршрутов в Сыктывкаре
Появилось расписание муниципальных маршрутов №№ 30, 36, 38. Дачные автобусы начнут курсировать с 1 мая.
Как сообщили в САТП №1, стоимость проезда составит 28 рублей. На линии маршрутов №№ 30, 36, 38.выйдут автобусы большого класса вместимости.
- Мы просим пассажиров соблюдать меры предосторожности: оплачивать проезд безналичным способом и пользоваться средствами индивидуальной защиты, - обратились представители предприятия к пассажирам.
Расписание
Расписание
Расписание
Жителям Коми запретили без масок ездить в автобусах
Правда, кто и как будет это контролировать, не сообщается (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU