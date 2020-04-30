2020-04-30T13:30:33+03:00
Общество

Опубликовано расписание трех дачных маршрутов в Сыктывкаре

Начнет действовать уже с завтрашнего дня
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Появилось расписание муниципальных маршрутов №№ 30, 36, 38. Дачные автобусы начнут курсировать с 1 мая.

Как сообщили в САТП №1, стоимость проезда составит 28 рублей. На линии маршрутов №№ 30, 36, 38.выйдут автобусы большого класса вместимости.

- Мы просим пассажиров соблюдать меры предосторожности: оплачивать проезд безналичным способом и пользоваться средствами индивидуальной защиты, - обратились представители предприятия к пассажирам.

Расписание

Расписание

Расписание

Расписание

Расписание

Расписание

Жителям Коми запретили без масок ездить в автобусах

Правда, кто и как будет это контролировать, не сообщается (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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