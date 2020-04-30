День Победы в Коми онлайн: как чествовать ветеранов, не выходя из дома

30 Апр 2020 2020-04-30T19:20:50+03:00

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В Коми продлили действие режима самоизоляции до 12 мая. Теперь День Победы традиционно не попразднуешь. Но это не значит, что 9 мая нельзя отметить — присоединяйтесь к онлайн-акциям чествования ветеранов!

#БессмертныйПолкОнлайн

Заполните форму с информацией, приложите фото родственника–ветерана и свое фото на одном из сайтов: «Бессмертный полк России», «Банк Памяти» (Сбербанк), мини-сервисы Mail.ru в приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассниках». После автоматически сформируется видеоряд со всей страны для шествия Бессмертного Полка, которое будут транслировать на более чем 200 медиаэкранах Москвы и на портале Бессмертного полка России.

Также можно разместить у себя на странице историю и фотографию своего героя с хештегом #БессмертныйПолкОнлайн #БП11.

#ОкнаПобеды

Тысячи окон по всей стране могут сказать «Спасибо!» ветеранам и предкам: просто украсьте окно и выложите в соцсетях с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ рисунок, отражающий участие вашей семьи в войне.

#ГеоргиевскаяЛенточка

Найдите Георгиевскую ленточку дома и наденьте её с уважением – у сердца. Сделайте селфи, выложите его, расскажите о своём участии в акции, поставив хэштеги #георгиевскаяленточка, #лучшедома, и передайте онлайн эстафету пяти друзьям.

#CадПамятиДома

Нарисуйте дерево, сделайте поделку или аппликацию. Затем сфотографируйте свой «Сад памяти» и разместите фото с хештегом #СадПамятиДома в соцсетях, рассказав историю подвига своего героя.

Флешмобы в соцсетях

1. «Мы всё равно скажем спасибо»: присылайте свои видеообращения со словами благодарности ветеранам и павшим воинам.

2.«Наследники Победы»: дети исполняют военные песни и читают стихи о войне и Победе.

Размещая видео в соцсетях, не забудьте поставить хештег #патриот11.

#ПамятиГероев

Запишите видеоролик на 90 секунд и расскажите всей стране о герое своего региона или же героическом подвиге родственника во время Войны. Отправьте его на электронную почту 75let.region@gmail.com

#СудьбаСолдатаОнлайн

Если вы хотите установить фронтовую судьбу своего родственника, заполните онлайн форму.

Если вы хотите рассказать о судьбе своего родственника, опубликуйте на своей странице в соцсетях историю о фронтовой судьбе солдата. Не забудьте поставить хештег #СудьбаСолдата.

#Skilcup

Профессиональные историки и психологи подготовили образовательный курс «Волонтёра Победы»! Регистрируйтесь на сайте волонтерыпобеды.рф, находите информацию об обучении в личном кабинете, качайте приложение Skill Cup и прокачивайте себя.

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ИСТОЧНИК KP.RU