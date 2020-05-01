Опубликована вторая часть расписаний дачных автобусов в Сыктывкаре

1 Май 2020 2020-05-01T09:07:26+03:00

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1 мая на маршруты №111, 124, 125, 127, 128 выйдут автобусы большого класса вместимости, сообщает САТП№1.

- При этом, в целях соблюдения социальной дистанции, перевозки на каждом рейсе будут осуществляться двумя автобусами одновременно, общей вместимостью 210 пассажиров. Мы просим вас соблюдать меры предосторожности: оплачивать проезд безналичным способом и пользоваться средствами индивидуальной защиты, - говорится в сообщении автокомпании.

Первая часть расписаний дачных автобусов опубликована вот тут. Напоминаем также, что жителям Коми рекомендовано носить в автобусах и общественных местах средства защиты, а еще пользоваться антисептиками.

Расписание

Расписание

Расписание

Расписание

Расписание

Расписание

Коронавирус в Коми: карта заражения на 30 апреля 2020 года

Изучаем, где выявили новые случаи. На сайте пояснения по цифрам (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU