Опубликована вторая часть расписаний дачных автобусов в Сыктывкаре
1 мая на маршруты №111, 124, 125, 127, 128 выйдут автобусы большого класса вместимости, сообщает САТП№1.
- При этом, в целях соблюдения социальной дистанции, перевозки на каждом рейсе будут осуществляться двумя автобусами одновременно, общей вместимостью 210 пассажиров. Мы просим вас соблюдать меры предосторожности: оплачивать проезд безналичным способом и пользоваться средствами индивидуальной защиты, - говорится в сообщении автокомпании.
Первая часть расписаний дачных автобусов опубликована вот тут. Напоминаем также, что жителям Коми рекомендовано носить в автобусах и общественных местах средства защиты, а еще пользоваться антисептиками.
Расписание
Расписание
Расписание
Расписание
Расписание
Расписание
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Изучаем, где выявили новые случаи. На сайте пояснения по цифрам (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU