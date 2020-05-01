Глава Роспотребнадзора рассказала, с чего начнется ослабление режима самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о процессе снятия ограничений по блокировке из-за коронавируса.
Режим самоизоляции действует в России до 11 мая включительно. После майских праздников в Кремле примут решение о продлении или снятии некоторых из мер блокировки.
- Послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми, - сообщила в интервью ТАСС Анна попова.
Президент поручил глава регионов разработать свои планы поэтапного выхода из режима, в зависимости от эпидситуации.
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ИСТОЧНИК KP.RU