Сыктывкарцы выбрали имя малютке-верблюду

2 Май 2020 2020-05-02T10:13:41+03:00

Сразу говорим, что это не Ковид

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На прошлой неделе всем миром выбирали имя верблюжонку, который родился в Сыктывкаре. Горожане прислали сотни вариантов, как можно назвать детеныша. Среди них звучало популярное в современных реалиях имя - Ковид. К счастью, верблюжонка назвали в честь коми богатыря.

На паблике конно-спортивного центра «Аврора» организовали опрос. Лидировали два имени - Пера и Северин. В итоге с небольшим отрывом победило имя коми богатыря. Кстати, автору клички обещали подарок от депутата Совета города Натальи Логиной.

Напомним, родители малыша - верблюд Мартин и его подруга Лейла. В прошлом году Лейлу купили у передвижного цирка. Она заняла место в сердце Мартина, который два года назад потерял возлюбленную Снежану - верблюдица и ее детеныш погибли при родах.

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ИСТОЧНИК KP.RU