2020-05-02T12:02:50+03:00
Общество

В Коми резко возросло число выздоровевших от коронавируса

Новые данные появились на сайте стопкоронавирус.рф
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Согласно свежим данным, которые появились на сайте стопкоронавирус.рф, в Коми 91 пациент излечился от COVID-19. По последним данным регионального Роспотребнадзора, в Коми было 64 выздоровевших (по ситуации на 1 мая).

Мы заметили, что общероссийские и региональные сводки не всегда коррелируют друг с другом. Так, на сайте стопкоронавирус.рф сообщается, что от COVID-19 в Коми скончались 5 человек. Согласно официальным сводкам регионального Роспотребнадзора, в республике коронавирус унес жизни уже семи человек.

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф

Коронавирус в Коми 2 мая 2020: за сутки диагноз подтвердился у 7 человек

Сейчас в республике 656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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