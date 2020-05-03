В Коми индекс самоизоляции стабилен
Воркута и Ухта самоизолировались на 4 балла
В Сыктывкаре люди потихоньку выходят на улицы
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В Коми индекс самоизоляции остается на прежнем уровне. По данным «Яндекс.Карт» на 11 часов сегодняшнего дня в Воркуте и в Ухте индекс самоизоляции равен четырем баллам. А вот в Сыктывкаре он меньше — 3,7 балла.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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