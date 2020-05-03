2020-05-03T11:29:03+03:00
Общество

В Коми индекс самоизоляции стабилен

Воркута и Ухта самоизолировались на 4 балла
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Сыктывкаре люди потихоньку выходят на улицыВ Сыктывкаре люди потихоньку выходят на улицы
Изменить размер текста:

В Коми индекс самоизоляции остается на прежнем уровне. По данным «Яндекс.Карт» на 11 часов сегодняшнего дня в Воркуте и в Ухте индекс самоизоляции равен четырем баллам. А вот в Сыктывкаре он меньше — 3,7 балла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Коми: на 3 мая 2020 в республике заболело еще 20 человек

Сейчас в республике 676 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС РЕСПУБЛИКА КОМИ 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Емве и Микуни откроют виртуальные концертные залы
Воркутинцы стали жертвами мошенников
Режим самоизоляции в Усинске идёт на пользу работникам коммунальной сферы
В Коми индекс самоизоляции стабилен
В 2020 году в Коми восстановят 52 тысячи гектар леса
В Коми адвокатам разрешили передвигаться без пропусков
Воркутинка лишилась почти трёхсот тысяч рублей
В Коми официально ввели масочный режим и продлили проездные
В Коми резко возросло число выздоровевших от коронавируса
Цены на продукты питания в Коми снова выросли
В Коми приостановили сдачу экзаменов на права
Сыктывкарцы выбрали имя малютке-верблюду
В Печоре горела пятиэтажка: пострадал 63-летний мужчина
В Сыктывкаре перестанут выращивать картофель и капусту
"Иди ко мне, я тебя покусаю": в Коми активизировались клещи
В Сыктывкаре за апрель было поймано 39 нетрезвых водителей
В Сыктывкаре приступили к сезонной уборке города
Глава Роспотребнадзора рассказала, с чего начнется ослабление режима самоизоляции
В Ухте опрокинулся мотоцикл: водитель в больнице
С 30 апреля в Коми объявлен пожароопасный сезон
Опубликована вторая часть расписаний дачных автобусов в Сыктывкаре