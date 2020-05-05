2020-05-05T09:23:25+03:00
Общество

Температура выше нормы и влияние циклонов: погода в мае в Коми

Во вторую половину месяца вероятно похолодание
Дарья ЮДИНА
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Синоптики рассказали, какой будет погода в мае в КомиСиноптики рассказали, какой будет погода в мае в Коми
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Синоптики Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода в мае в республике. Так, средняя температура ожидается выше нормы на 1...2С. Сумма осадков будет близка к климатической норме.

На погоду, по большей части, будут влиять циклоны. До конца первой декады ожидается теплая погода с дождями, местами с грозами. Велика вероятность, что во второй декаде похолодает. Осадки будут выпадать смешанного вида. В отдельные ночи температура может понижаться до -3...-5С. Преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах 11...16С, при похолодании — 4...9С. На крайнем северо-востоке предполагается не выше 5С.

В заключительную декаду мая в отдельные дни прогрев может достигать 25С. Преобладающие ночные температуры прогнозируются в пределах 5...12С. Однако в отдельные ночи при прояснениях возможно понижение до 0...-2С.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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