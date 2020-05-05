В Печоро-Илычском заповеднике родились лосята

5 Май 2020 2020-05-05T12:29:35+03:00

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На днях Печоро-Илычский заповедник отпраздновал свое 90-летие. День рождения получился двойным: на лосеферме пополнение.

У старшей лосихи Ляли родилась двойня. Очаровательных девочек уже перевели в отдельный загон. Малышки прекрасно себя чувствуют.

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ИСТОЧНИК KP.RU