В Печоро-Илычском заповеднике родились лосята
У лосихи Ляли – двойня
Фото Екатерины Остривной
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На днях Печоро-Илычский заповедник отпраздновал свое 90-летие. День рождения получился двойным: на лосеферме пополнение.
У старшей лосихи Ляли родилась двойня. Очаровательных девочек уже перевели в отдельный загон. Малышки прекрасно себя чувствуют.
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ИСТОЧНИК KP.RU