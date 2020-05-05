В Коми после майских праздников могут заработать фотосалоны и пункты проката

5 Май 2020 2020-05-05T19:43:58+03:00

Возможно после майских праздников в Коми после майских праздников к работе вернутся риелторы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение. По словам врио главы Коми, от предпринимателей поступает очень много обращений по поводу послаблений для бизнеса.

Врио губернатора напомнил о непростой эпидемиологической обстановке в республике и необходимости соблюдать антикоронавирусные меры. Но сообщил, что после майских праздников к работе возможно вернутся фотосалоны и пункты проката. Кроме того, вероятно послабление ждет и риелторов.

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Обращения отрабатываются вместе с минздравом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU