2020-05-06T15:44:27+03:00
Общество

Судебный пристав из Коми написал песню к 75-летию Победы

«Журавли» стали первым творением Сергея Кузьмичева о войне
Дарья ЮДИНА
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Сергей КузьмичевСергей Кузьмичев
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Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Республике Коми Сергей Кузьмичев написал песню к 75-летию Победы.

– «Журавли» – первая песня о Великой Отечественной войне, которая у меня получилась. Эта тема отзывается в каждом из нас и вызывает разноголосицу чувств – от скорби до гордости, до нее надо было дорасти, – говорит поэт и композитор.

"Журавли" (Музыка и слова Сергея Кузьмичева)

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Сергей Кузьмичев надеется, что его произведение войдет в репертуар творческих коллективов республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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