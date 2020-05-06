Судебный пристав из Коми написал песню к 75-летию Победы
Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Республике Коми Сергей Кузьмичев написал песню к 75-летию Победы.
– «Журавли» – первая песня о Великой Отечественной войне, которая у меня получилась. Эта тема отзывается в каждом из нас и вызывает разноголосицу чувств – от скорби до гордости, до нее надо было дорасти, – говорит поэт и композитор.
"Журавли" (Музыка и слова Сергея Кузьмичева)
Сергей Кузьмичев надеется, что его произведение войдет в репертуар творческих коллективов республики.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Житель Коми исполнил песню "День Победы" на коми языке
Ижемец принял участие в акции в честь 75-летия Великой Победы (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU