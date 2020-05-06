Судебный пристав из Коми написал песню к 75-летию Победы

6 Май 2020 2020-05-06T15:44:27+03:00

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Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Республике Коми Сергей Кузьмичев написал песню к 75-летию Победы.

– «Журавли» – первая песня о Великой Отечественной войне, которая у меня получилась. Эта тема отзывается в каждом из нас и вызывает разноголосицу чувств – от скорби до гордости, до нее надо было дорасти, – говорит поэт и композитор.

"Журавли" (Музыка и слова Сергея Кузьмичева) 00:00 00:00

Сергей Кузьмичев надеется, что его произведение войдет в репертуар творческих коллективов республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU