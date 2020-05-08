Суд наказал 18 сыктывкарцев, нарушивших правила режима самоизоляции
Вчера Сыктывкарский горсуд рассмотрел 18 административных дел о нарушении правил самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно материалам дел люди выходили, чтобы работать, хотя организации не входили в список компаний, которым разрешено сейчас это делать. Также причинами для нарушения правил режима самоизоляции стало желание погулять, покататься на машине и отметить день рождения, не забывая про алкоголь.
Суд назначил административные наказания в виде предупреждения (по 16 делам) и административного штрафа (по двум делам) в размере тысячи рублей и двух тысяч рублей соответственно.
Постановления не вступили в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU