Артисты из Коми выиграли грант Союза театральных деятелей России
Театр «Фантастическая реальность» на эти деньги поставит спектакль «Когда мы, мертвые, пробуждаемся»
Фото из группы театра "Фантастическая реальность"
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Республиканский независимый театр «Фантастическая реальность» выиграл грант Союза театральных деятелей России. Об этом сообщается на сайте Союза.
Полученные деньги «Фантастическая реальность» потратит на постановку спектакля «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» по пьесе норвежского драматурга Генрика Ибсена.
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ИСТОЧНИК KP.RU