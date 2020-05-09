2020-05-09T18:55:07+03:00
Общество

В Печору везут книги об уроженцах района, участниках Великой Отечественной войны

Издание готовили всем миром
Дарья ЮДИНА
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Фото из группы Печорского историко-краеведческого музеяФото из группы Печорского историко-краеведческого музея
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Совсем скоро 500 экземпляров книги «Их имена в истории Печорского края. Великой Победе посвящается» прибудут из Кировской областной типографии в Печору.

Этот проект, который получился благодаря финансовой поддержке местной компании, был задуман сотрудниками Печорского историко-краеведческого музея к 75-летию Великой Победы.

Это дань памяти людям поколения 40-х годов ХХ века, на долю которых выпали тяжёлые испытания. Тем, кто был на передовых, кто трудился в тылу, кто приближал Победу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. При составлении издания был максимально использован тот исторический материал, который собирали в музее на протяжении многих лет. Многое будет опубликовано впервые, сообщается в группе Печорского историко-краеведческого музея.

Первая глава посвящена Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы, призванных Кожвинским райвоенкоматом. Вторая глава называется «Парад Победы», куда включены коллекции печорцев - участников Парада Победы на Красной площади в городе Москве 24 июня 1945 года. Также в неё включили материалы первых Парадов Победы в Печоре.

Третья глава рассказывает о памятных местах воинской славы в Печоре, об участниках Великой Отечественной войны, чьи имена увековечены в названиях улиц, переулков, в мемориальных досках. Сведения сопровождаются документами, фотографиями, воспоминаниями, публикациями. Четвёртая глава посвящена людям, в память о которых в Печоре планировалось назвать улицы согласно решениям исполкома Печорского горсовета, но они так и не появились.

В пятой главе опубликованы материалы о 14 объектах памяти воинской славы в Печорском районе. По данной теме сбор в музее вёлся фрагментарно. Материал скомплектовали и систематизировали. Помогли представители администраций, школ, библиотек, краеведы и старожилы Печорского района, работники архивного отдела администрации Печоры, Национального архива Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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