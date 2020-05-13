2020-05-13T11:06:28+03:00
Общество

В Коми коронавирус унес жизнь еще одного пациента

С начала пандемии в нашем регионе от COVID-19 скончались 16 человек
Анастасия МАШКАЛЕВА
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За последние сутки в России подтверждено 96 летальных случаев с коронавирусом. Один из них зарегистрирован в Республике Коми. Таким образом, с начала пандемии в нашем регионе от COVID-19 скончались 16 человек.

Напомним, что на сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 13 мая в России 10 028 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 12 случаев. Сейчас в республике 859 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Напомним, что действие всех ограничительных мер режима повышенной готовности в Коми продлеваются до 24 часов 14 мая. Такое решение было принято сегодня на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. В штабе по борьбе с коронавирусом до 14 мая будут следить за ситуацией и параллельно готовиться к первому этапу послаблений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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