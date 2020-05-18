Магия Илона Маска. В Сыктывкаре заметили электромобиль Tesla

18 Май 2020 2020-05-18T17:32:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Настоящее чудо автомобильной техники - автомобиль Tesla Model S - заметил на улице Сыктывкара читатель «КП-Коми». Неискушенный техникой житель столицы Коми прошел бы мимо, но истинный ценитель авто не мог не заметить дорогую машину.

- Разгон до 100 километров за 3 секунды. А еще она почти не создает шума, так как у машины нет привычного двигателя внутреннего сгорания. А еще у нее крутой автопилот: по полосе едет и сама ориентируется, одна из самых безопасных машин в мире, - рассказал «КП» любитель авто Владимир М.

Кстати, самая дешевая из найденных Tesla Model S 2013 года стоит от 2,5 миллиона рублей. Отметим также, что на фоне пандемии коронавируса электромобили в России существенно подешевели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«От удивленных прохожих нет отбоя»: по Сыктывкару ездит необычный ретро-автомобиль

Мы нашли хозяина авто, который рассказал, зачем старинным машинам нужно давать вторую жизнь (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU