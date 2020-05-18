2020-05-18T17:32:02+03:00
Общество

Магия Илона Маска. В Сыктывкаре заметили электромобиль Tesla

По столице Коми ездит машина, которая стоит как квартира
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Владимира М.Фото Владимира М.
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Настоящее чудо автомобильной техники - автомобиль Tesla Model S - заметил на улице Сыктывкара читатель «КП-Коми». Неискушенный техникой житель столицы Коми прошел бы мимо, но истинный ценитель авто не мог не заметить дорогую машину.

- Разгон до 100 километров за 3 секунды. А еще она почти не создает шума, так как у машины нет привычного двигателя внутреннего сгорания. А еще у нее крутой автопилот: по полосе едет и сама ориентируется, одна из самых безопасных машин в мире, - рассказал «КП» любитель авто Владимир М.

Кстати, самая дешевая из найденных Tesla Model S 2013 года стоит от 2,5 миллиона рублей. Отметим также, что на фоне пандемии коронавируса электромобили в России существенно подешевели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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