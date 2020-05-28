Коэффициент распространения коронавируса в Коми пока находится в границах нормы

28 Май 2020 2020-05-28T18:53:09+03:00

Но он уже очень близок к единице

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Жители Коми уже устали ждать послабления антикоронавирусных ограничений, которые должны были ввести после 30 мая. Однако статистика по инфекции не радует республику совсем: второй день подряд регистрируют большие группы новозаболевших.

Назревает естественный в ситуации вопрос: дождемся в конце месяца ослабления ограничений или нет? Спешим приободрить: ключевой показатель для частичного снятия самоизоляционных оков пока находится в допустимых границах, хотя и висит на ниточке — 0,86.

Напомним, что полного выхода на первый этап снятия ограничений коэффициент должен быть равен или меньше единицы. Для перехода ко второму этапу показатель должен быть меньше 0,8, для перехода к третьему 0,5.

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ИСТОЧНИК KP.RU