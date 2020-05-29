В Сыктывкаре закупают скейт-парк за 3 млн рублей

29 Май 2020 2020-05-29T17:08:06+03:00

В парке им. С. М. Кирова появится скейт-парк

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В парке им. С.М. Кирова в Сыктывкаре установят оборудование для скейтбординга. Сейчас мэрия ищет подрядчика, который доставит и смонтирует скейт-парк. Об этом пишет пресс-служба регионального Минспорта.

Речь идет об установке площадки для скейтбординга, состоящий из шести элементов: скейт плазы, ролл-ин, фанбокс-пирамиды, флайбокса, разгонки со встроенным радиусом. На работы город выделил 2 млн 975 тыс. рублей.

Заявки от подрядчиков будут приниматься до 5 июня, а 9 июня состоится аукцион. В случае заключения контракта ожидается, что работы по монтажу скейт-оборудования выполнят до 20 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU