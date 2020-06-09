Какие дома в Сыктывкаре на следующей неделе останутся без горячей воды

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:55:28+03:00

На следующей неделе многие сыктывкарцы останутся без горячей воды

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Коми филиал «Т Плюс» сообщает о старте второго этапа отключения горячей воды. С 15 июня организация начнет гидравлические испытания двух участков магистрального трубопровода №1 в Сыктывкаре. Жителям некоторых домов придется побыть без горячей воды до 26 июня.

На этот период будет отключено горячее водоснабжение по следующим адресам:

Список адресов

Список адресов. 2 часть

Коми филиал «Т Плюс» просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Гидравлические испытания нужны, чтобы выявить и устранить дефекты на сетях — зато зимой никто не останется без тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU