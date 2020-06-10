2020-06-10T20:58:25+03:00
Общество

В Объячево появится «Скамья примирения»

В селе установят новые арт-объекты
Дарья ЮДИНА
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Фото пресс-службы районной администрацииФото пресс-службы районной администрации
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В селе Объячево появятся новые арт-объекты. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Они появятся уже в этом месяце. На днях руководство районной администрации подобрало наиболее подходящие места. Работы по монтажу арт-объектов планируют начать на следующей неделе.

На Юбилейной площади можно будет увидеть арт-объект «Часы с фонарем на столбе». На месте клумбы возле магазина появится фигура «Совы». У музыкальной школы выстроится оркестр из фонарей. В парке каждый сможет пройти под «Ажурной аркой» и отдохнуть на «Скамье примирения».

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Рейтинг опубликован на англоязычном портале Russia Beyond (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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