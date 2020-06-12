Под Сыктывкаром пенсионер зверски убил котят: животным отрубили головы

12 Июнь 2020 2020-06-12T18:04:54+03:00

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Горожанка Анна Сергеевна утром прогуливалась с собакой около Биологического переулка в Выльгорте, когда услышала душераздирающий вопль. Оказалось, что звук исходил со двора ее соседей. Девушка заглянула во двор и увидела, как пожилой мужчина отрубает котятам головы.

В ужасе Анна стала писать зоозащитникам, так как никогда не сталкивалась с такой бесчеловечной ситуацией. По ее словам, у пожилой четы водилась кошка, но раньше она ни разу не была свидетельницей того, каким образом соседи избавляются от котят. Ужас ситуации придавало и то, что малыши не были новорожденными, им исполнилось уже как минимум месяц.

Зоозащитники посоветовали девушке незамедлительно вызвать участкового, чтобы зарегистрировать факт жестокого обращения с животными. Полицейский пришел быстро — составил акт и пожурил пенсионера. Мужчина отреагировал на увещевания холодно, не понимая, в чем его обвиняют. У Анны и редакции "КП-Коми" в наличии есть видео кровавых следов и трупиков животных, но мы решили их не выкладывать, так как зрелище не для слабонервных. Да и зная силу народного гнева в отношении живодеров...

- Сотрудник полиции составил акт. В беседе со мной он отметил, что, скорее всего, соседям ничего за зверское отношение к животным не будет, так как они уже пожилые, - рассказала девушка «КП-Коми».

Отметим также, что за жестокое обращение с животными в уголовном кодексе предусмотрена статья 245 (Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье). Осужденный по этой статье наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU