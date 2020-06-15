2020-06-15T09:19:18+03:00
Общество

То в жар, то в холод: прогноз погоды на неделю в Коми

Неустойчивый характер погоды обеспечат циклоны
Анастасия МАШКАЛЕВА
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ЦГМС Коми прогнозирует, что через северные районы будут перемещаться циклоны, которые обеспечат неустойчивый характер погоды. На неделе ожидаются и жаркие дни, и совсем холодные. Читайте подобный прогноз от синоптиков региона.

Если в понедельник ожидается всплеск тепла с дневными температурами +20...+25С, в районе Воркуты — не выше +15С, то в последующие дни установится холодная погода и днём уже +8...+13С, в Заполярье в отдельные дни — около +5С. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди, на крайнем северо-востоке возможно со снегом.

Южные же районы останутся в поле повышенного атмосферного давления, лишь местами пройдут кратковременные дожди, местами не исключены и грозы. Дневная температура воздуха прогнозируется в пределах +14...+19С, в понедельник — до +27С.

Синоптики отмечают, что ночи по республике повсеместно ожидаются холодными, за исключением начала недели. Преобладающий температурный фон +3...+8С, а в отдельных низких местах при прояснении вновь появится угроза заморозков до 0...-1С.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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