2020-06-15T21:04:13+03:00
Общество

В Сыктывкаре родился ламанёнок

Осторожная мама Луна его пока никому не показывает
Дарья ЮДИНА
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Фото из группы "РЦЭО" "ВКонтакте"Фото из группы "РЦЭО" "ВКонтакте"
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В Республиканском центре экологического образования, что находится в Сыктывкаре, пополнение. Сегодня ночью лама Луна родила детеныша, сообщают в группе сыктывкарского зоопарка «ВКонтакте».

Пол малыша пока неизвестен. Осторожная мама к детенышу пока никого не подпускает. Между тем, сотрудники центра предложили подписчикам своей группы "ВКонтакте" придумать имя для крохи.

Такой же народный мини-конкурс на лучшее имя был и для новорожденного верблюжонка в сыктывкарском конном центре «Аврора» в апреле. Тогда сыктывкарцы предложили невероятное количество милых прозвищ для малыша: Верба, Изумруд, Пера, Оскар, Руч, Уно, Любомир, Рыжик, Вильгельм, Сириус, Мичлун и так далее. Среди прочих особо выделялось предложение назвать верблюжонка Ковидом — все-таки на злобу дня.

Кстати, это имя довольно популярно в России и мире. Например, родившегося в «Сафари-парке» Краснодара лемура назвали Covid.

В итоге мнением большинства верблюжьего ребенка назвали в честь героя-богатыря коми преданий — Перой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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