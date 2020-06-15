В Коми коэффициент распространения коронавируса - больше двух

15 Июнь 2020 2020-06-15T21:13:13+03:00

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Сегодня в Коми зарегистрировали 86 новых случаев коронавирусом. Конечно, цифра не такая монструозная, как в прошлые дни, но все равно немаленькая. И коэффициент распространения коронавируса в республике растет. Сейчас он равен 2,28.

Напомним, что в республике недавно в рамках первого этапа ослабления самоизоляции сняли часть ограничений. Для перехода к первому этапу снятия ограничений в регионе коэффициент распространения коронавируса должен быть меньше или равен единице, для перехода к второму не более 0,8, для перехода к третьему не более 0,5.

Остается надеяться, что коронавирус в Коми сбавит обороты, иначе наш регион надолго увязнет в ограничениях.

СПРАВКА «КП»

Коэффициент распространения коронавирусом вычисляется по формуле, предложенной Роспотребнадзором: Rt = (X8+X7+X6+X5) / (X1+X2+X3+X4). Rt - коэффициент распространения коронавируса, X1…X8 – количество зарегистрированных больных коронавирусом в регионе за соответствующие сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU