Сколько свободных мест осталось в учебных заведениях Сыктывкара

2 Июль 2020 2020-07-02T10:50:08+03:00

В Коми с 4 июля стартует "вторая волна" приема первоклассников

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С 9 часов 4 июля в Коми начнется «вторая волна» приема первоклассников в учебные заведения республики. Мэрия Сыктывкара информирует о наличии свободных мест в образовательных организациях на 2020-2021 учебный год.

Информация актуальна на 29 июня. Напомним, что школа может отказаться принять ребенка, только если в учреждении уже нет свободных мест.

Список

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Список. 4 часть

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ИСТОЧНИК KP.RU