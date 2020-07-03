2020-07-03T11:21:05+03:00
Общество

Какой будет погода в июле в Коми

Синоптики дали прогноз на месяц
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Каким будет июль в КомиКаким будет июль в Коми
Изменить размер текста:

Специалисты Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода в июле в Коми. Ожидается, что месячная сумма осадков на большей части территории составит 60-80%, местами 130-150%. Норма 63-82 мм, на крайнем северо-востоке 49-58 мм. Средняя месячная температура воздуха в большинстве районов прогнозируется в пределах средних многолетних значений. Норма от +17С на крайнем юго-западе до +13С — на крайнем северо-востоке. Велика вероятность, что долгое время на погоду будут влиять циклоны. Ожидается относительно теплая погода, временами жаркая, с дождями, грозами и ливнями, возможно шквалистым усилением ветра.

Какое-то время на погодные условия в Коми будут влиять антициклоны с севера. В этот период ожидается сухая погода с температурным фоном ниже климатической нормы.

Температура будет колебаться. Днем от 20С до 25С, но в отдельные дни возможно повышение до 30С и выше. Под влиянием холодных антициклонов столбик термометра опустится до 13...18С. В этот период и ночью температура будет опускаться до 2...7С, в то время как в жаркие периоды прогнозируется в среднем на 15С выше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Воркуте завершается отопительный сезон

Самый длительный за последние 10 лет (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Какой будет погода в июле в Коми
В Инте работодатель забыла о зарплате сотрудникам
Погода в Коми 3 июля
В Воркуте завершается отопительный сезон
Жителям Коми увеличили размер льготной ипотеки
В Сыктывкаре ограничат движение по Октябрьскому проспекту
В Коми благоустроят 12 скверов
В Сыктывкаре женщина перевела 35 тысяч рублей мошеннику
Не от, а до: ставки по рефинансированию снижаются
В Коми с военнослужащего взыскали более миллиона рублей
Житель Корткеросского района обвиняется в распространении наркотиков
В Вуктыльском районе пропала 45-летняя женщина
Деревня в Княжпогостском районе едва не сгорела
Сколько свободных мест осталось в учебных заведениях Сыктывкара
Погода в Коми 2 июля
Пожарные в Инте спасли мужчину из огня
Волонтеры разыскивают в Сыктывкаре пожилого мужчину, пропавшего 30 июня
В Сыктывдинском районе может появиться мусороперерабатывающий завод
Погода в Коми 1 июля