3 Июль 2020 2020-07-03T11:21:05+03:00

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Специалисты Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода в июле в Коми. Ожидается, что месячная сумма осадков на большей части территории составит 60-80%, местами 130-150%. Норма 63-82 мм, на крайнем северо-востоке 49-58 мм. Средняя месячная температура воздуха в большинстве районов прогнозируется в пределах средних многолетних значений. Норма от +17С на крайнем юго-западе до +13С — на крайнем северо-востоке. Велика вероятность, что долгое время на погоду будут влиять циклоны. Ожидается относительно теплая погода, временами жаркая, с дождями, грозами и ливнями, возможно шквалистым усилением ветра.

Какое-то время на погодные условия в Коми будут влиять антициклоны с севера. В этот период ожидается сухая погода с температурным фоном ниже климатической нормы.

Температура будет колебаться. Днем от 20С до 25С, но в отдельные дни возможно повышение до 30С и выше. Под влиянием холодных антициклонов столбик термометра опустится до 13...18С. В этот период и ночью температура будет опускаться до 2...7С, в то время как в жаркие периоды прогнозируется в среднем на 15С выше.

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ИСТОЧНИК KP.RU