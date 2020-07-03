В Ухте на месте пожара нашли тело женщины
В Ухте на месте пожара на даче нашли тело женщины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.
2 июля в 18:35, в пожарно-спасательную службу Ухты сообщили о возгорании в дачном доме. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова за десять минут.
Возгорание ликвидировали в 00:15. Пожар уничтожил дачу и хозпостройку на общей площади 39 м². На месте происшествия нашли тело женщины.
Причина пожара и личность погибшей устанавливается. В тушении принимали участие пять единиц техники и 15 человек .
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ИСТОЧНИК KP.RU