2020-07-03T12:37:35+03:00
Общество

В Ухте на месте пожара нашли тело женщины

Её личность устанавливается
Дарья ЮДИНА
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На месте пожара нашли тело женщиныНа месте пожара нашли тело женщины
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В Ухте на месте пожара на даче нашли тело женщины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

2 июля в 18:35, в пожарно-спасательную службу Ухты сообщили о возгорании в дачном доме. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова за десять минут.

Возгорание ликвидировали в 00:15. Пожар уничтожил дачу и хозпостройку на общей площади 39 м². На месте происшествия нашли тело женщины.

Причина пожара и личность погибшей устанавливается. В тушении принимали участие пять единиц техники и 15 человек .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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