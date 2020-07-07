В Усинске появится памятник «Десантному Бате»

7 Июль 2020 2020-07-07T14:26:31+03:00

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В сквере возле дома № 4 по улице Строителей в Усинске появится бюст «Десантному Бате» Василию Маргелову. Об этом пишет «Усинск. Онлайн».

2 августа исполняется 90 лет со дня образования Воздушно-Десантных войск России. Немалый вклад в историю нашей страны и развитие ВДВ внес Василий Филиппович Маргелов. Десантники называли его «Десантный Батя». Благодаря ему «голубые береты» превратились в элитные войска, способные за ночь «перекроить» карту Европы.

Установленный в Усинске памятник В.Ф. Маргелову будет является первым в Коми. Открытие памятника планировалось 2 августа, однако перенесли на сентябрь на день города из-за коронавирусных ограничений. Автором проекта является местная общественная организация СВДВ «Союза десантников Усинска».

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ИСТОЧНИК KP.RU