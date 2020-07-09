2020-07-09T11:24:16+03:00
Происшествия

Жителя Коми поймали с украденными крестами в Павловске

Возбудили уголовное дело
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Жителя Коми поймали на лютеранском кладбище с демонтированными крестамиЖителя Коми поймали на лютеранском кладбище с демонтированными крестамиФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
Изменить размер текста:

Жителя Коми поймали с украденными крестами на кладбище в Павловске, пишет интернет-газета «NEVA. Today».

7 июля очевидец заметил рядом с лютеранским кладбищем на улице Горной в Павловске двух неизвестных. Они демонтировали металлические кресты с надгробий. Кресты грузили их в кузов «Газели». О происшествии прохожий сообщил в полицию.

Прибывшие на место полицейские обнаружили и «Газель», и подозреваемых. Один подозреваемый является 62-летним уроженцем Республики Коми.

По факту разграбления надгробий возбуждено уголовное дело по статье 244 (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения) УК РФ. В отношении задержанных избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Единички и шишки": 22-летний Воркутинец отправится в колонию строгого режима

Молодой человек покупал наркотики, часть которых оставлял себе, а другую – перепродавал по завышенной цене (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Коми пройдёт детский фестиваль
Температура в Сыктывкаре побила исторический максимум
Житель Сыктывкара обвиняется в попытке продать более 1 килограмма наркотиков
В центре Ижмы гулял медвежонок [видео]
На водохранилище в Ухте утонул молодой человек
Жителя Коми поймали с украденными крестами в Павловске
"Единички и шишки": 22-летний Воркутинец отправится в колонию строгого режима
Погода в Коми 9 июля
Житель Корткеросского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве
В Прилузском районе пропал 39-летний мужчина
"Живем по одному, у нас отдельный вход и выход в гостиницу": Илья Семиков рассказал, как сейчас проходит подготовка лыжников
В Коми стали реже заключать браки
В Колве построят новый ФАП
В Сыктывкаре два молодых человека обвиняются в распространении наркотиков
В Усинске COVID-19 болеет 31 медработник
В Усть-Цильме отменили Горку из-за коронавируса
В Коми назвали победителей литературного конкурса
Жителям Усинска сделали перерасчёт платы за отопление на 21 миллион рублей