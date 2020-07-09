Жителя Коми поймали с украденными крестами в Павловске

9 Июль 2020 2020-07-09T11:24:16+03:00

Жителя Коми поймали на лютеранском кладбище с демонтированными крестами Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

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Жителя Коми поймали с украденными крестами на кладбище в Павловске, пишет интернет-газета «NEVA. Today».

7 июля очевидец заметил рядом с лютеранским кладбищем на улице Горной в Павловске двух неизвестных. Они демонтировали металлические кресты с надгробий. Кресты грузили их в кузов «Газели». О происшествии прохожий сообщил в полицию.

Прибывшие на место полицейские обнаружили и «Газель», и подозреваемых. Один подозреваемый является 62-летним уроженцем Республики Коми.

По факту разграбления надгробий возбуждено уголовное дело по статье 244 (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения) УК РФ. В отношении задержанных избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU