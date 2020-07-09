В центре Ижмы гулял медвежонок [видео]

В Ижме видели медвежонка

Вчера в центре Ижмы видели медвежонка. Косолапого малыша засняли на видео.

Очевидцы говорят, что медвежонок сломал сетчатый забор, пытаясь пробраться дальше.

Напомним, что ранее в Коми в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области отправили медвежонка Пужу. Малышка забрела на дачный участок под Сыктывкаром. Хозяйка попросила о помощи минприроды Коми. Сотрудники охотуправления отловили Пужу и доставили её в центр.

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