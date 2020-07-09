Температура в Сыктывкаре побила исторический максимум

9 Июль 2020 2020-07-09T14:43:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сыктывкаре в полдень 9 июля воздух прогрелся до 34,5С абсолютный максимум июля, который удерживался с 7 июля 1938 года, перекрыт.

Но зато в выходные после прохождения холодного атмосферного фронта станет заметно прохладнее. Под влиянием циклона с запада пройдут дожди, местами с грозами, в Заполярье прогнозируется сильный дождь. В воскресенье усилится западный, северо-западный ветер в порывах до 12-17 м/с.

Температура в ночные часы ожидается в пределах 10...15С, днем в субботу будет от 20С до 25С, на северо-востоке от 14С до 19С. В воскресенье уже в большинстве районов республики прогнозируется в пределах 14...19С, лишь на юго-западе останется без изменений 20...25С, сообщает Коми ЦГМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Места отдыха у воды в Сыктывкаре патрулируют

Пандемия, вода холодная, купаться запрещено, но мало кого это останавливает (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU