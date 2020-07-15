Жители Коми жалуются на град, который побил посевы
Погоду в Коми в этом году кидает из одной крайности в другую. Она то побивает рекорд по жаре, то побивает посевы жителей республики градом.
Видео Алексея Рассыхаева.
Так, в селе Выльыб Корткеросского района град повалил все посадки. К этому прибавился ливень и ветер: на реке даже перевернулась лодка.
Фото Алексея Рассыхаева
А в поселке Зимстан Усть-Куломского района ветер в компании с градом ломал деревья и крыши. Люди поделились результатами разгула стихии в соцсетях.
Фото Елены Сыровой
Фото Елены Сыровой
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ИСТОЧНИК KP.RU