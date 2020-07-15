Жители Коми жалуются на град, который побил посевы

15 Июль 2020 2020-07-15T12:22:31+03:00

Люди делятся фото и видео в соцсетях

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Погоду в Коми в этом году кидает из одной крайности в другую. Она то побивает рекорд по жаре, то побивает посевы жителей республики градом.

Видео Алексея Рассыхаева.

Так, в селе Выльыб Корткеросского района град повалил все посадки. К этому прибавился ливень и ветер: на реке даже перевернулась лодка.

Фото Алексея Рассыхаева

А в поселке Зимстан Усть-Куломского района ветер в компании с градом ломал деревья и крыши. Люди поделились результатами разгула стихии в соцсетях.

Фото Елены Сыровой

Фото Елены Сыровой

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ИСТОЧНИК KP.RU