2020-07-15T12:22:31+03:00
Общество

Жители Коми жалуются на град, который побил посевы

Люди делятся фото и видео в соцсетях
Дарья ЮДИНА
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Фото Алексея РассыхаеваФото Алексея Рассыхаева
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Погоду в Коми в этом году кидает из одной крайности в другую. Она то побивает рекорд по жаре, то побивает посевы жителей республики градом.

Видео Алексея Рассыхаева.

Так, в селе Выльыб Корткеросского района град повалил все посадки. К этому прибавился ливень и ветер: на реке даже перевернулась лодка.

Фото Алексея Рассыхаева

Фото Алексея Рассыхаева

А в поселке Зимстан Усть-Куломского района ветер в компании с градом ломал деревья и крыши. Люди поделились результатами разгула стихии в соцсетях.

Фото Елены Сыровой

Фото Елены Сыровой

Фото Елены Сыровой

Фото Елены Сыровой

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ИСТОЧНИК KP.RU

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