Жительница Коми выиграла виртуальный марафон

16 Июль 2020 2020-07-16T13:45:37+03:00

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Коми спортсменка Ольга Царёва из профессиональной лыжной марафонской команды «Русская зима» выиграла традиционный лыжероллерный марафон «Аллианслоппет». В этом году он прошел в виртуальном формате. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Коми со ссылкой на журнал «Лыжный спорт».

Ольга почти на две минуты опередила Франциску Мюллер из команды «xc-ski.de» и на 2,40 Николь Данзалля из «Робинсон Трентино». Они заняли второе и третье места соответственно.

У мужчин первенствовали Ветле Тюли и Магнус Вестерхейм из команды «Кафебрюггерит». А третий результат в активе чемпиона мира Максима Вылегжанина, также представляющего «Русскую зиму».

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ИСТОЧНИК KP.RU