В Коми 88 % штрафов за нарушение ПДД приходится на мужчин

16 Июль 2020 2020-07-16T14:09:43+03:00

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В Коми автоледи реже нарушают правила дорожного движения, чем мужчины. Об этом пишет «Ридус».

Женщины-водители в два раза реже нарушают правила дорожного движения, чем российские мужчины. К такому выводу пришли аналитиками сервиса «Штрафы ГИБДД», проанализировав пять миллионов штрафов автовладельцев со всей России. В среднем процент штрафов среди мужчин составил 72 от общего количества, женщин — 28%.

В пятерку российских регионов, в которых дамы за рулем значительно реже нарушают правила дорожного движения, вошли: Дагестан (93% автоштрафов у мужчин, 7% — у женщин), Ямало-Ненецкий автономный округ (92% автоштрафов у мужчин, 8% — у женщин), Коми (88% автоштрафов у мужчин, 12% — у женщин), Ингушетия (87% автоштрафов у мужчин, 13% — у женщин) и Кировская область (87% автоштрафов у мужчин, 13% — у женщин).

На Алтае царит настоящее равноправие, там женщины и мужчины становятся нарушителями ПДД приблизительно равное количество в год. Мужчины получают 58% от общего количества штрафов в год, женщины — 42%. А в Мордовии женщины совсем не нарушают правил дорожного движения. За год 100% автоштрафов получили мужчины.

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ИСТОЧНИК KP.RU