Какой будет погода в Коми на выходных
Прогноз на 18-19 июля
Синоптики Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода в регионе на выходныхФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Синоптики Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода 18-19 июля в республике.
В выходные её характер заметно не поменяется. Сохранится тёплая погода. Ночью +12...+17С, днём +21...+26С, в крайних северо-восточных районах +15...+20С. Пройдут грозовые дожди: в субботу в большинстве районов, в воскресенье преимущественно в южной половине республики.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Троицко-Печорском районе ищут добровольцев на тушение лесов
Там полыхает уже восемь пожаров, и профессионалы не справляются (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU