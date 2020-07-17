2020-07-17T09:50:27+03:00
Общество

Какой будет погода в Коми на выходных

Прогноз на 18-19 июля
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Синоптики Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода в регионе на выходныхСиноптики Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода в регионе на выходныхФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Синоптики Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода 18-19 июля в республике.

В выходные её характер заметно не поменяется. Сохранится тёплая погода. Ночью +12...+17С, днём +21...+26С, в крайних северо-восточных районах +15...+20С. Пройдут грозовые дожди: в субботу в большинстве районов, в воскресенье преимущественно в южной половине республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Троицко-Печорском районе ищут добровольцев на тушение лесов

Там полыхает уже восемь пожаров, и профессионалы не справляются (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» открывает доступ к облачному геймингу: любое устройство превращается в мощный игровой компьютер
Дом, гараж и две машины полностью уничтожены в результате пожаров в четверг в Коми
Какие дома в Сыктывкаре на следующей неделе останутся без горячей воды
Какой будет погода в Коми на выходных
Национальный музей Коми приглашает на «Беби кросс»
Погода в Коми 17 июля
Изменения в схеме движения автобусов в Сыктывкаре
Только стрельбой удалось остановить пьяного лихача в Сосногорске
Артисты Театра оперы и балета Коми участвуют в проекте «Большой балет» на телеканале «Культура»
В Коми 88 % штрафов за нарушение ПДД приходится на мужчин
Жительница Коми выиграла виртуальный марафон
В селе Выльгорт Сыктывдинского района появится спортплощадка ГТО
Печоро-Илычский заповедник открылся для туристов
В Прилузском районе ищут мужчину на белом велосипеде
Бизнесмены Коми могут подать онлайн-заявку на субсидии на профилактику COVID-19