Какой будет погода в Коми на выходных

17 Июль 2020 2020-07-17T09:50:27+03:00

Синоптики Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода в регионе на выходных Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Синоптики Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода 18-19 июля в республике.

В выходные её характер заметно не поменяется. Сохранится тёплая погода. Ночью +12...+17С, днём +21...+26С, в крайних северо-восточных районах +15...+20С. Пройдут грозовые дожди: в субботу в большинстве районов, в воскресенье преимущественно в южной половине республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU