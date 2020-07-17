Какие дома в Сыктывкаре на следующей неделе останутся без горячей воды

17 Июль 2020 2020-07-17T10:58:08+03:00

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На следующей неделе в Сыктывкаре стартуют очередной этап отключения горячей воды. Очередной этап опрессовок затронет район Давпона, АТП, улицу Морозова и Верхний Чов

С 27 июля по 7 августа отключат горячее водоснабжение по следующим адресам:

ул. 2-ая Новосельская, 5, 15;

ул. Димитрова, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 5, 5/1, 15, 17, 42, 44, 44/1, 44/3, 46, 48, 50, 52, 54, 56;

ул. Жакова, 4, 6, 7, 11;

ул. Коммунистическая, 69, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 85А; 91

ул. Маркова, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 22/4, 22/5, 22/6, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 35/1, 37, 39, 39/1, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63;

ул. Можжевельная, 2, 3А;

ул. Морозова, 4, 6, 8, 10, 12, 103, 105, 106, 107, 108/2, 109, 109/2, 110, 110/2, 110Б, 111, 111/2, 112, 112/1, 113, 113А, 114, 115, 115А, 116, 117, 117А, 118, 119, 119/1, 120-124, 124/1, 126-152, 152А, 153-156, 156/1, 156/2, 157-172, 173/1, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189-195, 197, 200, 201, 203, 205;

ул. Пришкольная, 22;

ул. Пушкина, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 118, 118/1, 120, 122, 125, 127, 127/2, 127А, 128, 129, 129А, 130-133, 133А, 134, 135, 135/5, 135/6, 135/7, 135/8, 135А, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 143/1, 145;

ул. Станционная, 21/1, 22-28, 28А, 30-33, 42, 46, 54, 58, 62, 64, 68, 68/1, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 118, 120, 128, 144, 144/1, 156;

ул. Старовского, 48;

Сысольское шоссе, 9, 21, 23, 26, 27/1, 27/10, 27/13, 27/14, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56/1, 58, 60, 60/2, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72/1, 72/2, 74, 74А, 76, 78, 80, 82;

Ул. Ярославская, 5, 10, 11.

С 29 июля по 5 августа пройдут испытания тепловых сетей от котельной Верхнего Чова. На этот период отключат горячую воду по следующим адресам: Верхний Чов, 50-52, 53, 55-60, 60/1, 60/2, 61-64, 69, 70-78, 80, 82, 89, 93, 95.

ПАО «Т Плюс» просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Гидравлические испытания необходимы, чтобы выявить и устранить дефекты на сетях, обеспечив тем самым надежное теплоснабжение предстоящей зимой.

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ИСТОЧНИК KP.RU