2020-07-27T15:39:01+03:00
Общество

В Сыктывкаре из-за женщины-водителя погиб пешеход

Мужчина скончался от полученных травм
Анна ИВАНОВА
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В результате ДТП потерпевшему причинены тяжелые травмы, не совместимые с жизнью.В результате ДТП потерпевшему причинены тяжелые травмы, не совместимые с жизнью.Фото: Анна ИВАНОВА
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Накануне Сыктывкарский городской суд признал вину 42-летней местной жительницы, из-за которой скончался, переходивший дорогу по "зебре", мужчина.

Происшествие случилось вечером, 28 сентября 2019 года. На автомобиле «Chevrolet KlasAveo» горожанка ехала по трассе «Краснозатонский - Нювчим - Яснэг» в сторону Сыктывкара. На 10-м километре автодороги она совершила наезд на мужчину.

Ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Свою вину водитель признала, но при этом не компенсировала морального вреда, причиненного родственникам погибшего.

По итогу рассмотрения дела суд назначил виновнице ДТП наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также женщина отстранена от вождения сроком на 2 года. В настоящий момент приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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