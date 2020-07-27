В Сыктывкаре из-за женщины-водителя погиб пешеход

27 Июль 2020 2020-07-27T15:39:01+03:00

В результате ДТП потерпевшему причинены тяжелые травмы, не совместимые с жизнью. Фото: Анна ИВАНОВА

Изменить размер текста: A A

Накануне Сыктывкарский городской суд признал вину 42-летней местной жительницы, из-за которой скончался, переходивший дорогу по "зебре", мужчина.

Происшествие случилось вечером, 28 сентября 2019 года. На автомобиле «Chevrolet KlasAveo» горожанка ехала по трассе «Краснозатонский - Нювчим - Яснэг» в сторону Сыктывкара. На 10-м километре автодороги она совершила наезд на мужчину.

Ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Свою вину водитель признала, но при этом не компенсировала морального вреда, причиненного родственникам погибшего.

По итогу рассмотрения дела суд назначил виновнице ДТП наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также женщина отстранена от вождения сроком на 2 года. В настоящий момент приговор не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страшное ДТП с автобусом и лесовозом в Коми: пострадали 22 человека

Всего в пассажирском автобусе находилось 32 человека, из них 4 детей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU