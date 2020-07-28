Прокуратура Коми 16 раз за год выносила протесты на несовершенства законодательства Коми

28 Июль 2020 2020-07-28T17:07:34+03:00

Об этом Председатель Государственного Совета Коми рассказала на коллегии прокуратуры региона

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Накануне, в Государственный Совет поступило 16 протестов прокурора республики Коми. 14 протестов из которых оказались удовлетворены полностью, 1 частично, а по последнему до сих продолжаются активные работы. Все замечания прокуратуры правильно и внимательно рассматриваются Депутатами в комитетах, которые стараются найти правовые формулировки, отвечающие всем требованиям:

- Все акты прокурорского реагирования становятся предметом рассмотрения Госсовета Коми на ближайших заседаниях, - говорит спикер Госсовета Надежда Дорофеева.

По ее словам, благодаря прокурорским проверкам республиканское законодательство приводят в соответствие с федеральным. Такая тенденция помогает депутатам держать руку на пульсе. - Федеральный закон только вступал в законную силу, профильный комитет начал подготовку к изменениям,а мы уже получали уже готовый проект закона региона. Такая оперативность прокуратуры достойна уважения, - говорит Дорофеева.

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ИСТОЧНИК KP.RU