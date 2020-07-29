Президент международной федерации бенди приедет в Сыктывкар для инспекции

29 Июль 2020 2020-07-29T10:06:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сыктывкар осенью приедет президент международной федерации бенди Борис Скрынник. Он хочет узнать, как далеко Коми продвинулась в подготовке к чемпионату по хоккею с мячом. Об этом пишет пресс-служба минспорта республики

27 июля Борис Скрынник встретился с министром физической культуры и спорта Коми Николаем Бережным. Они обсудили подготовку региона к чемпионату мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре.

Николай Бережной представил официальный отчет республики о проделанной и предстоящей работе. Отчет был принят положительно и без замечаний со стороны федерации.

- Разговор с Борисом Ивановичем был очень продуктивный, мы постарались обсудить все возможные детали. Некоторые вопросы очень важны для региона, например, возможность использования коми языка в рекламе. И в целом, уточнили порядок взаимодействия в части освещения мероприятия, - сообщил Николай Бережной.

Кроме того, участники встречи детально обговорили структуру расписания игр в группах A и B, взаимодействие по антидопинговому контролю и обеспечение транспортом участников.

Борис Скрынник остался доволен результатами встречи и сообщил, что планирует посетить Сыктывкар в конце сентября-начале октября для личного ознакомления с положением дел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Троицко-Печорском районе построят физкультурно-оздоровительный комплекс

Открыть его планируют через полтора года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU