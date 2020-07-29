Президент международной федерации бенди приедет в Сыктывкар для инспекции
В Сыктывкар осенью приедет президент международной федерации бенди Борис Скрынник. Он хочет узнать, как далеко Коми продвинулась в подготовке к чемпионату по хоккею с мячом. Об этом пишет пресс-служба минспорта республики
27 июля Борис Скрынник встретился с министром физической культуры и спорта Коми Николаем Бережным. Они обсудили подготовку региона к чемпионату мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре.
Николай Бережной представил официальный отчет республики о проделанной и предстоящей работе. Отчет был принят положительно и без замечаний со стороны федерации.
- Разговор с Борисом Ивановичем был очень продуктивный, мы постарались обсудить все возможные детали. Некоторые вопросы очень важны для региона, например, возможность использования коми языка в рекламе. И в целом, уточнили порядок взаимодействия в части освещения мероприятия, - сообщил Николай Бережной.
Кроме того, участники встречи детально обговорили структуру расписания игр в группах A и B, взаимодействие по антидопинговому контролю и обеспечение транспортом участников.
Борис Скрынник остался доволен результатами встречи и сообщил, что планирует посетить Сыктывкар в конце сентября-начале октября для личного ознакомления с положением дел.
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